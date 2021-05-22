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22 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İran'dan İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerine uyarı

22 Mayıs 2021, Cumartesi 16:35
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, "Filistin davasına açıkça ihanet eden bazı Arap ülkelerinin nefret toplayan, yozlaşmış liderlerini uyarıyoruz. Son olayları derinlemesine gözlemleyerek analiz edin ve geleceği hesap edin." dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, "Filistin davasına ihanetle" suçladığı Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Arap ülkelerinin liderlerine, "Filistin halkının ve mücahitlerinin intikam ateşinin hedefi olmamak için bir an önce siyonistlerle ilişki kurmaktan vazgeçin." çağrısında bulundu.

Tümgeneral Bakıri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik günler süren saldırılarının ardından varılan ateşkes anlaşmasıyla "zafer" ilan eden Filistinli direniş gruplarını tebrik etti.

Filistinlilerin İsrail'in saldırılarına karşı gösterdiği iradeye övgüde bulunan Bakıri, "Destansı ve eşit olmayan 12 günlük savaşta Demir Kubbe denilen altı boş savunma kalkanını çökerten ve siyonistler için alanı daraltan gayretli savaşçılar ve Filistinli mücahitlere selamlarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ile ilişkilerini normalleştiren Bahreyn ve BAE gibi ülkelere işaret eden Bakıri, şunları kaydetti:

"Çirkin siyonist rejimin destekçilerini ve özellikle İsrail ile ilişkilerini normalleştirerek Filistin davasına açıkça ihanet eden bazı Arap ülkelerinin nefret toplayan, yozlaşmış liderlerini uyarıyoruz. Son olayları derinlemesine gözlemleyerek analiz edin ve geleceği hesap edin. Filistin halkının ve mücahitlerinin intikam ateşinin hedefi olmamak için bir an önce siyonistlerle ilişki kurmaktan vazgeçin."

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, "İran Silahlı Kuvvetlerinin diğer Müslüman ülkeler ile birlikte; Filistin'e desteği, intifadanın güçlendirilmesini, işgal altındaki bölgeleri ve Kudüs'ü işgalcilerin çirkin varlığından arındırmayı vazgeçilemez bir görev ve daimi gündemi olarak kabul ettiğini yüksek sesle ilan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl BAE, Bahreyn, Fas ve Sudan İsrail ile normalleşmeyi kabul eden ülkeler kervanına katılmıştı.

AA

Etiketler: İran, İsrail, uyarı, Arap ülkeleri
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