İran Devrim Muhafızları komutanı öldürüldü

İran Devrim Muhafızları komutanı Farhad Dabirian'ın cuma günü Suriye’de öldürüldüğü duyuruldu.

Fars Haber Ajansı’na göre, İran Devrim Muhafızları' komutanı Farhad Dabirian cuma günü Suriye’de öldürüldü. Devrim Muhafızlarına yakın olan ajans, Dabirian'ı Şam’ın güneyinde yer alan Şii Camiisi Seyyide Zeyneb Camii savunucusu, Şam'ın güneyindeki kutsal Şii Müslüman bölgesi ve Palmira'daki eski Muhafızlar komutanı olarak tanımladı. Suriye iç savaşını temel alan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, üst düzey bir İran Devrim Muhafızları komutanının Şam'ın güneyindeki Zeynep bölgesinde öldürüldüğünü duyurdu. Euronews Türkçe

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