İran: İlk askeri uydumuzu başarıyla fırlattık

İran Devrim Muhafızları Ordusu, aylar süren başarısız denemelerin ardından ilk askeri uydunun bugün başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

Tahran'dan yapılan açıklamada 'Nur' adı verilen uydunun yeryüzünden 425 kilometre uzaktıktaki yörüngeye başarılı bir şekilde yerleştiği belirtildi.

İran'ın uydu programını balistik füze denemelerinin bir parçası olarak gören Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) henüz bir tepki gelmedi.

Washington'un nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran Devrim Muhafızları Lideri Kasım Süleymani’nin ocak ayında öldürülmesiyle iki ülke arasında gerginlik artmışken, söz konusu uydunun tansiyonu daha da yükseltmesi bekleniyor.

ABD, İran'ın balistik füze faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararına aykırı olduğunu, İran'ın "Orta Doğu ve Avrupa'yı tehdit eden kıtalar arası balistik füze programını uydu faaliyetlerinin arkasına gizlediğini" iddia ediyor. İran ise geliştirilen füzelerin konvansiyonel, uydu faaliyetlerinin de sivil amaçlı olduğunu savunuyor.

Tahran'ın geçen sene iki başarısız girişiminden sonra, en son şubat ayında fırlattığı Zafer 1 adlı uydu da yörüngeye ulaşamamıştı.