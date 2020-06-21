İran Meclis Başkanından 'ABD ile müzakere' açıklaması

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile müzakerenin "yasak" olduğunu ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile de bağımsız olduğunu ispat etmesi halinde müzakere yapılabileceğini söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, UAEA Yönetim Kurulunun İran'daki iki tesise "giriş izni verilmesi" yönündeki kararını eleştirdi. İran Meclis Başkanı Galibaf, UAEA'nın bağımsız olduğuna dair kanaat getirilirse bu kurumla müzakere yapılabileceğini dile getirerek "UAEA Yönetim Kurulunun kararı Batı'nın güvenilmez olduğunu bir kere daha ispat etti. ABD ile müzakere kesin olarak yasaktır. Diplomasiye ve müzakereye karşı değiliz fakat ABD ile müzakerenin kesin olarak zararlı olacağına inanıyoruz. AB ile müzakereler de güvenilmez oldukları bilinerek yapılmalıdır." ifadelerini kullandı. İran’ın yaklaşık son 4 aydır Ajans müfettişlerinin incelemesine açmadığı iki tesise "giriş izni verilmesi" çağrısında bulunan ve Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından sunulan karar tasarısı, 19 Haziran'da UAEA Yönetim Kurulunda 2'ye karşılık 25 oyla kabul edilmişti. AA

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