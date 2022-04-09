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9 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İran nükleer görüşmelerde geri adım atmayacak

09 Nisan 2022, Cumartesi 20:18
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yaklaşık bir yıldır Viyana'da sürdürülen ve 11 Mart'ta durdurulan nükleer görüşmelerden çekilmeyeceklerini ancak görüşmelerde ülkesinin çıkarlarından geri adım da atmayacaklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Ulusal Nükleer Teknoloji Günü münasebetiyle başkent Tahran'da düzenlenen etkinlikte konuşan Reisi, ülkesinin nükleer teknoloji alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Nükleer teknolojiyi yerli hale getirmeyi başardıklarını dile getiren Reisi, "İran halkına uygulanan birçok yaptırım, tehdit ve baskı bizi durduramadı ve durduramayacak. Nükleer alandaki bilim insanlarına yönelik suikastlar ve nükleer tesislerimize sabotajlar, İran'ın nükleer teknolojide barışçıl hedeflerine ulaşmasını engelleyemedi." diye konuştu.

İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığına dair iddiaları reddeden Reisi, "Düşmanlar, nükleer silahların İran'ın savunma doktrininde yerinin olmadığını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının 15'ten fazla raporunda İran'ın nükleer faaliyetlerinde herhangi bir ihlalin bildirilmediğini çok iyi biliyor." dedi.

Yaklaşık bir yıldır Viyana'da sürdürülen ancak 11 Mart'ta durdurulan nükleer görüşmelerden ayrılmadıklarının altını çizen Reisi, şöyle konuştu:

"Düşmanlar duymak istemese de, İran'ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu ve bu hakları kabul etmemenin bizim çalışmalarımızı asla durduramayacağını bir kez daha ilan ediyoruz. Nükleer görüşmelerde İran halkının haklarından tek bir geri adım dahi atmayacağız."

AA

Etiketler: İran, nükleer görüşmeler
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