İran nükleer müzakerelerde temkini elden bırakmıyor

İran'ın Viyana'daki müzakere heyetinin Basın Danışmanı Prof. Dr. Muhammed Marandi, Avusturya'daki nükleer müzakerelerde kilit kararlar alınacağını belirterek, "İran kötü bir anlaşma istemiyor, iyi bir anlaşma olmasından emin olmak istiyor." dedi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Nisan 2021'den beri Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz bir şekilde uygulanması için görüşmeler hız kesmeden sürüyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında süren görüşmelere Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler iştirak ederken 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD katılmıyor. İran, ABD ile doğrudan görüşmediği için bu iki ülke arasındaki iletişimi dolaylı olarak AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Mora sağlıyor. Yaklaşık 10 aydır süren görüşmelerin sonuncusu ve en uzun turu olarak kabul edilen 8'inci tur devam ederken özellikle İran tarafından yapılan açıklamalar sona yaklaşıldığına ilişkin mesajlar içeriyor. AA

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