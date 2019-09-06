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6 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

İran ve Küba ABD'ye tepki gösterdi

06 Eylül 2019, Cuma 11:12
İran Dışişleri Bakanı Zarif ve Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD yaptırımlarının sivilleri hedef aldığını belirtti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran petrolünü hedef alan yaptırımlarına tepki göstererek, "İran'ın denizcilik kurumlarını hedef alan ABD yaptırımları, uluslararası hukukun başka bir ihlalidir. ABD'nin, İran petrolünün hareketlerini engellemek için uyguladığı baskıcı girişimler, kardeş İran ve Suriye halklarını etkileyerek, kırılgan bölgedeki barışı tehdit ediyor." değerlendirmesinde bulundu. 

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Twitter hesabından Kübalı mevkidaşının açıklamasını alıntılayarak paylaştığı mesajında, "Küba'yı selamlıyor ve onunla aynı safta yer alıyoruz." diye yazdı.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin Küba, Çin, Rusya, Suriye ve İran gibi ülkelere karşı ekonomik terörü kasıtlı olarak sivilleri hedef alıyor. ABD, masum insanları yıldırarak gayrimeşru siyasi hedeflerine ulaşmaya çalışıyor."

ABD Dışişleri Bakanlığının, İran'ın petrol tankerini alıkoyabilmek için tankerin kaptanına milyonlarca dolar para teklif etmesine işaret eden Zarif, "ABD'nin haydut davranışları artık korsanlık, rüşvet ve şantajı kapsıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: İran, Küba, ABD, tepki
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