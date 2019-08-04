İran, yabancı bir tankere daha el koydu

İran güçleri, Basra Körfezi'nde kaçak yakıt taşıdığı öne sürülen yabancı bir tankere el koydu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, çarşamba günü Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı bir tankere el konulduğunu ifade etti. Zirahi, 700 bin litre akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine kaçırmaya çalışan 7 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Farsi Adası'na çekildiği bildirildi. AA

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