İskandinav Havayolları'nda grev: 587 uçuş iptal edildi

İskandinav Havayolları'nda (SAS) pilotların grevi devam ediyor. SAS'ten yapılan açıklamaya göre grev sebebiyle pazar günü yapılması planlanan yüzlerce uçuş iptal edildi.

SAS yetkililerinin açıklamasında "Grev dolayısıyla İskandinavya içerisinde yapılması planlanan 587 uçuş daha iptal edildi. Yaklaşık 64 bin yolcu iptallerden etkilecek." denildi. Cuma günü başlayan grevle birlikte iptallerden hafta sonu seyahat edecek olan yaklaşık 170 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyordu. İsveç, Norveç ve Danimarka'nın ortak havayolu şirketi SAS pilotları ile ülkeler arasında bir süredir toplu sözleşme görüşemeleri yapılıyordu. İşçi sendikaları görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda 1500 pilota 26 Nisan sabahı greve gitme çağrısında bulunmuştu. Arabulucu ajansın görüşmelerin bitirildiğini duyurduğu açıklamasında "iki tarafın beklentileri birbirinden çok uzak, uzlaşma sağlanma olasılığı gözükmüyor" ifadelerine yer verildi. Grevden Avrupa içi, iç hatlar ve uzun mesafe uçuşlar etkilenirken İrlanda'dan yapılan uçuşlara devam edildiği açıklandı. Euronews Türkçe

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