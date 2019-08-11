HİNDİSTAN KONTROLÜNDEKİ KEŞMİR’DE YAŞAYAN AKTİVİST FATİMA ANWAR, LİDERLERE YAZDIĞI MEKTUPTA “HİNDİSTAN’IN, CAMMU KEŞMİR’İ FİLİSTİN’E ÇEVİRMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ” DEDİ.

1947’den beri ihtilaf devam ediyor

Keşmirli sporcu ve aktivist Fatima Anwar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdığı ve sosyal medyada paylaştığı mektubunda, “Biz Keşmir halkı, İslâm âleminin, öne çıkarak Keşmir sorununun çözümünde rol oynamasını istiyoruz. Hindistan’ın, Cammu Keşmir’i Filistin’e çevirmesine müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KADINLAR DUL KALDI, İNSANLAR KAYBOLDU

Anwar, “Hindistan burada sokağa çıkma yasağı ilân etti, internet ve telefon hatlarını kısıtladı, 1 milyona yakın askerî güç yerleştirdi. Bu zamana kadar 100 binin üzerinde insanımız vefat etti, kadınlar dul kaldı, insanlar kayboldu. Kısacası burada her gün daha kötüsü yaşanıyor” ifadesini kullandı.

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İslâm dünyasına Keşmir çağrısı



Keşmirli sporcu ve aktivist Fatima Anwar, “İslam âleminin öne çıkarak, Keşmir sorununun çözümünde rol oynamasını istiyoruz” dedi.

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’de yaşayan Fatima Anwar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdığı mektupta, İslâm âlemine, Keşmir sorununun çözümünde rol oynaması çağrısında bulundu. Keşmirli sporcu ve aktivist Anwar, sosyal medyada paylaştığı mektubunda, Cammu Keşmir’in 1947’den beri ihtilâflı bir bölge olduğunu belirterek, Hint hükümetinin bu bölgeye ilişkin özel statüyü anayasadan kaldırdığını hatırlattı. Hint anayasasından kaldırılan 370. madde ile bölgenin kimlik ve etnik yapısının değiştirilebileceğine vurgu yapan Anwar, kararın Keşmirlilerce kabul edilmeyeceğinin altını çizerek, “Hindistan burada sokağa çıkma yasağı ilân etti, internet ve telefon hatlarını kısıtladı, 1 milyona yakın askerî güç yerleştirdi. Bu zamana kadar 100 binin üzerinde insanımız vefat etti, kadınlar dul kaldı, insanlar kayboldu. Kısacası burada her gün daha kötüsü yaşanıyor” ifadesini kullandı. Anwar, mektubunun sonunda Erdoğan’a ve Müslüman ülkelere şu çağrıda bulundu: “Biz Keşmir halkı, İslâm âleminin, öne çıkarak Keşmir sorununun çözümünde rol oynamasını istiyoruz. Hindistan’ın, Cammu Keşmir’i Filistin’e çevirmesine müsaade etmeyeceğiz.”

BM ve İİT harekete geçirilmeli

Anwar, Cammu Keşmir’de durumun son bir haftada daha kötüye gittiğini söyleyerek, “Türkiye Cumhurbaşkanından BM’yi ve İslâm İşbirliği Teşkilâtı’nı harekete geçirerek kendi kaderimize karar vermemizi sağlamalarını istiyoruz” dedi.

Anwar, konuya ilişkin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya da mektup yazdığını sözlerine ekledi.

Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir’e ayrıcalık tanıyan Anayasa’nın 370’inci maddesini Pazartesi günü iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı. Hindistan’da Cammu Keşmir’i iki birlik toprağına ayıran “Cammu ve Keşmir’in Yeniden Yapılandırılması Teklifi”, önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha’da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha’da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan bu kararı kınadığını açıklayan Pakistan, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan’dan İslamabad’daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.