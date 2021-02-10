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10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

“İslamofobi ve hukuksuzlukları” protesto için toplanacaklar

10 Şubat 2021, Çarşamba 19:00
ÇOK SAYIDA İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI, GAZETECİLER VE AKADEMİSYENLER İLE POLİTİKACILARIN KATILIMIYLA ÜLKEDEKİ İSLAMOFOBİ’YE, HUKUKSUZLUĞA VE POLİS ŞİDDETİNE KARŞI GENİŞ KATILIMLI GÖSTERİ DÜZENLENECEK.

‘Fransa İslâm’ı’ projesine tepkiler sürüyor

 

Fransa’da çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve akademisyenler ile politikacıların katılımıyla ülkedeki İslamofobi’ye, hukuksuzluğa ve polis şiddetine karşı geniş katılımlı gösteri düzenlenecek.

“Ayrılıkçılık” Yasa Tasarısı Karşıtı Koordinasyonunun öncülüğünde pazar günü başşehir Paris’te yapılacak gösteride, Müslümanları hedef alan ve mecliste görüşülen “ayrılıkçı” yasa tasarısı olarak bilinen projenin “Müslümanları ötekileştirdiği” gerekçesiyle geri çekilmesi talep edilecek. Koordinasyondan yapılan açıklamada, “Fransa’nın İslamofobik tutumundan vazgeçmesi, İslami derneklerin kapatılması, keyfi tutuklamalar, hukuksuz aramalar, polis şiddeti, med- yaya yönelik baskı, Müslümanlara yönelik devlet şiddeti ile ırkçı tutumun sonlandırılması” çağrısı yapıldı.   Açıklamada, bu girişimin sadece ülkedeki Müslümanları etkilemekle kalmayacağı halkta daha fazla korku, şüphe, şiddet ve sıkıntıya neden olacağı vurgulandı. “Bu İslamofobik tasarıyı ve Müslümanları cumhuriyet düşmanı olarak lanse eden siyaset ve medya mantığına karşıyız.” denilen açıklamada, devlet eliyle uygulanan şiddet ve Müslümanlara yönelik ifade hürriyetinin kontrol altına alınması arzusunun kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

AA

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