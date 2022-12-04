İslamofobi yüksek seviyede

Almanya’da İslamofobi ve buna bağlı suçlar yüksek seviyede seyrediyor.

Muhalefetteki Sol Parti’nin, ülkede müslümanlara ve kurumlarına yönelik işlenen suçlara ilişkin Federal Meclis’e sunduğu soru önergesine, hükümetin verdiği cevapta, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yani Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ülke genelinde Müslümanlara yönelik 120 İslamofobik suçun kaydedildiği, doğrudan camilere 11 saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) tarafından yapılan araştırmaya göre, 83 milyonluk ülkede toplam müslüman nüfus 5,6 milyon, bunların 3 milyonu ise Türkiye kökenli. Türkiye’den gelenlerin, Almanya’daki Müslümanlar arasındaki oranı yüzde 45. Müslümanların yüzde 27’si, yani yaklaşık 1,5 milyonu ise Arapça konuşan coğrafyadan geliyor. Almanya’daki müslümanların yüzde 19’u Ortadoğu ülkeleri, yüzde 8’i Afrika kökenli. Ülkedeki cami sayısı ise 2800.

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