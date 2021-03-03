İspanya'da bakımevlerindeki vaka sayısında büyük düşüş

İspanya'da yeni tip koronavirüs aşılamasının başlamasıyla yaşlı bakımevlerindeki vaka sayılarında yüzde 95'lik bir düşüş görüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı verilere göre, 18-24 Ocak haftasında 4 bin 895 vaka tespitinin yapıldığı bakımevlerinde bu sayının 15-21 Şubat'ta 243'e kadar düştüğü belirtildi. İspanya'da 27 Aralık'ta başlayan Kovid-19 aşılamasında bakımevlerindeki yaşlılar ilk grupta yer almıştı. Bakımevlerinde görülen yeni vaka sayılarındaki yaklaşık yüzde 95'lik düşüşün ülke geneline yüzde 80 olarak yansıdığı kaydedildi. Bakanlık, bu zamana kadar 4 milyon 508 bin 845 doz Kovid-19 aşısının ülkeye geldiğini, bunlardan 3 milyon 908 bin 734'ünün kullanıldığını ve toplamda 1 milyon 266 bin 700 kişinin ikinci doz aşı olduğunu açıkladı. AA

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