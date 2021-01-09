İspanya'da kar fırtınası

İspanya'yı 2 gündür etkisi altına alan kar fırtınası, ulaşımı büyük ölçüde durdurdu. Madrid ve birçok kentte, koronavirüs aşılamasına ara verildi.

İspanya'da "Filomena" adı verilen kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 600 yol trafiğe kapatıldı, çok sayıda araç da yolda kaldı. Dün geceden bu yana yollarda mahsur kalan 400 kişi kurtarıldı. Zaragoza'da bir evsiz ve Malaga'da da arabasında mahsur kalan bir kadın, soğuktan donarak can verdi. İspanya'da son yılların en yoğun kar fırtınası Son 50 yılın en yoğun kar fırtınasının yaşandığı ülkede, 10 büyük şehirde sivil yardım kurumları "kırmızı" alarma geçti. Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de neredeyse tüm yollar ve Barajas Havalimanı kapatıldı, tren ve otobüs seferleri durduruldu.

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