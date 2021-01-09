"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

İspanya'da kar fırtınası

09 Ocak 2021, Cumartesi 15:20
İspanya'yı 2 gündür etkisi altına alan kar fırtınası, ulaşımı büyük ölçüde durdurdu. Madrid ve birçok kentte, koronavirüs aşılamasına ara verildi.

İspanya'da "Filomena" adı verilen kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 600 yol trafiğe kapatıldı, çok sayıda araç da yolda kaldı. Dün geceden bu yana yollarda mahsur kalan 400 kişi kurtarıldı.

Zaragoza'da bir evsiz ve Malaga'da da arabasında mahsur kalan bir kadın, soğuktan donarak can verdi.

İspanya'da son yılların en yoğun kar fırtınası

Son 50 yılın en yoğun kar fırtınasının yaşandığı ülkede, 10 büyük şehirde sivil yardım kurumları "kırmızı" alarma geçti.

Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de neredeyse tüm yollar ve Barajas Havalimanı kapatıldı, tren ve otobüs seferleri durduruldu.

Etiketler: İspanya, kar fırtınası
Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Zengin devletler yüzünden yoksul ülkeler aşıya ulaşamıyor'

    Endonezya'da yolcu uçağıyla irtibat kesildi

    İstanbul Valiliğinden 'sarı' uyarı

    2020, dünyada en sıcak ikinci yıl oldu

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 89 milyon 361 bini aştı

    İstanbul'da vakaların en çok düştüğü ilçeler açıklandı

    Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı

    Kutuplaşmaya çare bulalım

    2023 Türkiye’sinde aynısı yaşanmasın

    Küresel salgında son gelişmeler

    Londra'da 'acil durum' ilan edildi

    Sokak kısıtlaması başladı

    'Biden'ın yemin törenine katılmayacağım'

    Koca: Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor"

    Onlar 45’inde emekli oldu

    Tonlarca patates depolarda çürüyebilir

    'İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da vaka sayısında düşüş oldu'

    'Battık, vallahi battık'

    İsrail, Filistinlileri yok sayıyor

    14 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dindarlar ve siyaset
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Aç kapıyı, inşallah ben geldim!”
    Cevher İLHAN

    “Dinin siyasette istismarı”nın tükenişi
    H. Muharrem OKUR

    Korona virüsten neler kazandım?
    Ahmet BATTAL

    Keyfiyetten keyfiliğe geçiş ve YÖK
    Yasemin YAŞAR

    Siyasîleşen din dili ve dünyevîleşen gençlik
    Genel

    2023 Türkiye’sinde aynısı yaşanmasın
    Faruk ÇAKIR

    Amerika nereye?
    Genel

    Kutuplaşmaya çare bulalım

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.