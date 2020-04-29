"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İspanya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 24 bin 147'ye çıktı

29 Nisan 2020, Çarşamba 13:32
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 325 artarak 24 bin 147'ye çıktı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Buna göre, ülkede dün 301 olarak açıklanan ölü sayısı bugün 325'e çıktı. Salgından ölenlerin sayısı da 24 bin 275'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 2 bin 144 artışla 212 bin 917'ye çıktığını açıkladı.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da 6 bin 399 artışla 108 bin 947 oldu. Bu rakam şimdiye kadar bir günde iyileşen en yüksek hasta sayısı olarak dikkati çekti. 

Ülkede salgının en yoğun görüldüğü Madrid'de ölü sayısı 8 bin 105'e, vaka sayısı da 60 bin 765'e çıktı.

Bu arada, mecliste muhalefetten gelen soruları yanıtlayan Başbakan Pedro Sanchez, dün açıkladıkları kademeli normalleşme takviminin gerekliliğini savunarak "Ekonomik ve sosyal olarak çok zor bir durumdayız." dedi.

Bilim ve İnovasyon Bakanı Pedro Duque ise bir İspanyol televizyonuna verdiği demeçte, "Kovid-19 için güvenli bir aşı bulunması ve bunun milyonlarca doz üretilmesi 2021'den önce imkansız." şeklinde konuştu.

Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 9 Mayıs'a kadar devam edecek olağanüstü halin, 24 Mayıs'a kadar uzatılması öngörülüyor.

AA

Etiketler: İspanya, koronavirüs, salgın, ölü sayısı
Okunma Sayısı: 62
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Olimpiyatlar seneye de yapılamaz'

    'Koronavirüsün bıraktığı hasar 1929 buhranından da büyük olacak'

    Sigara virüsün hücreye yapışmasını kolaylaştırıyor

    İspanya'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 24 bin 147'ye çıktı

    Türkiye’de sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu

    Normalleşme aşamaları takvime bağlandı

    KKTC Başbakanı: Salgın kontrol altına alındı

    Ekonomik güven endeksinde rekor düşüş

    Ruhani'den ABD'ye 'Basra Körfezi' uyarısı

    Kırklareli Valisi 'immün plazma' bağışında bulunacak

    Lübnan’da halk ekonomik sıkıntıları protestolar ediyor

    Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü

    ABD'li ilaç şirketinden aşı açıklaması

    ABD'li vekilden Çin yönetimi ve DSÖ Başkanına 'soruşturma' çağrısı

    Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek

    'Yemen'de 17 milyonu aşkın kişi temiz suya erişemiyor'

    ABD Dışişleri Bakanından Türkiye'ye teşekkür

    Erdoğan'dan Trump'a mektup

    Egeland'dan "Kovid-19 İdlib'de" uyarısı

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Diktatörlerin fecî sonu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kriz iyi yönetiliyor mu?
    Genel

    Yeni sistem istihbarat vesayeti getirdi
    Said YÜKSEKDAĞ

    ''Resûlullah (asm), Kur’ân’dan bir sûre öğretir gibi şu duâyı öğretmişti''
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Çocuklar kıskaçta
    Ahmet BATTAL

    Post truth ya da gerçek ötesine geçiş
    Süleyman KÖSMENE

    Zekât verirken nelere dikkat edelim?
    Genel

    Kemalizm dayatması varken hiçbir kalıcı iyileşme sağlanamaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, hakikî ve halis bir şükrün anahtarıdır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.