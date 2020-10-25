"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

İspanya'da salgına karşı ikinci kez OHAL ilan edildi

25 Ekim 2020, Pazar 18:04
Mart ve haziran ayları arasında uygulanan OHAL'e nazaran bu kez önlemleri oldukça hafifleten, yerel yönetimlere daha fazla yetki veren hükümet, ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı getirdi

Başbakan Pedro Sanchez başkanlığında olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, Kovid-19 önlemleri kapsamında gece sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere bir dizi önlemi içeren OHAL kararı aldı.

İspanya'da yasa gereği Bakanlar Kurulu'nda alınan OHAL kararı 15 gün boyunca geçerli olurken, uzatılması için meclisin onayı gerekiyor.

Başbakan Sanchez, hükümetin planının OHAL'i yaklaşık 6 ay boyunca uzatmak olduğunu açıklayarak, "OHAL'in 9 Mayıs'a kadar uzatılması için meclise önerge sunacağız. Pandemi bir devlet meselesi, tüm siyasi grupların desteğini bekliyoruz." dedi.

Basın toplantısında konuşan Sanchez, ülkedeki 17 özerk yönetimden 10'unun talebini ve uzman görüşlerini dikkate alarak OHAL ilan etme kararı aldıklarını söyledi.

Kovid-19'da ikinci dalganın İspanya ve Avrupa'nın geri kalanında çok yoğun olduğunu vurgulayan Sanchez, "Durum çok ciddi. Virüsle mücadelede en etkili araç olduğu için OHAL'i onaylıyoruz. Birinci dalgada olduğu gibi şimdi de bunu başaracağız." dedi.

İspanya'da Kovid-19'dan dolayı ilk olarak 14 Mart-21 Haziran tarihleri arasında OHAL ilan edilmiş ve bu süreçte halka mecbur olmadıkça (işe gitmek, sağlık veya alışveriş) sokağa çıkma yasağı getirilip, okullar, barlar, restoranlar ve mağazalar kapatılmıştı.

Şimdiki OHAL'de ise salgının yoğun görüldüğü Madrid, Katalonya, Navarra, Rioja, Castilla y Leon gibi özerk yönetimlerde zaten uygulanan önlemlerin yasallığı, yaptırım gücü ve denetlenmesi kontrol altına alındı.

İkinci OHAL'de yeni olan en önemli tedbir ise ülke genelinde saat 23.00 ila 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirilmesi oldu.

Bu saatlerde sadece zaruret gerektiren durumlarda (sağlık, iş gibi) dolaşıma izin verilecek.

Ayrıca aile veya arkadaş arasında en fazla 6 kişiye toplanma izni verilmesinin ülke genelinde uygulanacağı bildirildi.

Diğer yandan mevcut durumda uygulandığı gibi, salgının yoğun olduğu özerk bölgelerde yerel yönetimlerin kararıyla serbest dolaşıma kısıtlama getirilebilecek.

OHAL kararı sadece ülkenin güneybatısındaki turistik bir bölge olan Kanarya Adaları'nda uygulanmayacak.

Almanya ve İngiltere Kovid-19'dan dolayı vatandaşlarına Kanarya Adaları'na gitmemesi yönündeki tavsiyelerini bu hafta kaldırmış ve turizmin çok önemli olduğu bu bölgeye uçuşlar yeniden başlamıştı.

Sanchez, mevcut durumda İspanya'da her 100 bin kişide 300'ün üzerinde olan Kovid-19 vakası ortalamasını 25'e indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

İspanya'da cuma günü açıklanan son verilere göre toplam Kovid-19 vaka sayısı1 milyon 46 bin 132'ye ulaştı, salgın nedeniyle 34 bin 752 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı hafta sonlarında Kovid-19 verilerini açıklamasa da Katalonya, Bask, Castilla y Leon gibi özerk yönetimlerin günlük yeni vaka verilerinde rekor artışların olduğu görüldü.

 

AA

Etiketler: İspanya, salgın, OHAL
Okunma Sayısı: 111
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İspanya'da salgına karşı ikinci kez OHAL ilan edildi

    Avustralya’da Türkler'e ait camiye saldırı düzenlendi

    İran'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarının yaşandığı sınıra askeri yığınak

    Aliyev: Rusya savaşa karışmamalı

    İtalya'da salgın tedbirleri sıkılaştırıldı

    Erdoğan'dan ABD'ye gözdağı: Kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz

    Sosyal Medya Yasası için son 1 hafta

    Telefon ve internet abonelikleri e-devlet'ten iptal edilebilecek

    ABB, Ankarakart'a zam kararına onay vermedi

    Bilim Kurulu üyesinden uyarı: Daha kötü günlere gidebiliriz

    İzmir Valisi: Vaka sayısı 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttı

    CHP Milletvekili Yüksel Özkan Kovid-19'a yakalandı

    Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 43 milyonu geçti

    Fenerbahçe ile Trabzonspor 128. kez karşı karşıya geliyor

    ABD yönetimi: İsrail ile normalleşen Sudan'a yardım göndereceğiz

    Bingöl'de deprem

    Vietnam'da bilanço ağırlaşıyor

    Haddini ziyadesiyle aşan Macron'a tepkiler çığ gibi büyüyor

    Azerbaycan, kontrol edilen alanları daha da genişletti

    Güvenin şartı hukuk

    En Çok Okunanlar

    Feyzullah ERGÜN

    Cennet nimetlerinden: Zencefil
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ömer’in adaleti, açık rejim ve denetim
    Mehmet KARA

    “Biz bu işin altından kalkamıyoruz” itirafı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bir fosil, bir fosile
    Cevher İLHAN

    “Vatandaşların helâktan kurtulması”
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Demokrasi tutuklu, hürriyet mahpus, adalet Ömer'de: ekmek ipte
    Abdurrahman AYDIN

    Yaratılış ağacının çekirdeği: Nûr-u Muhammedî (asm)
    Genel

    AB’den bir çağrı daha
    Genel

    Güvenin şartı hukuk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.