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24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İspanya'da salgına karşı yeni önlemler alınıyor

24 Ağustos 2020, Pazartesi 16:22
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa karşı ek önlemler alınmaya başlandı.

Avrupa'da Kovid-19 vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da vaka artışının, 14 Mart-21 Haziran'da uygulanan olağanüstü hal (OHAL) dönemindekine yaklaşması, özerk yönetimleri harekete geçirdi.

İspanya'da merkezi hükümet ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olsa da 17 özerk yönetimin her biri farklı önlemler alıyor.

Ülkedeki toplam vakaların yaklaşık 3'te 1'inin görüldüğü başkent Madrid'de özerk yönetim, yeni vakaların çıktığı bazı ilçelerde halka mecbur olmadıkça sokağa çıkmaması, 10 kişiden fazla kalabalık gruplarla toplanılmaması ve seyahat etmemesi tavsiyesinde bulundu.

Madrid özerk yönetimi, bölgede ekonomik faaliyetlerin durmaması için getirilen önlemleri yasak yerine tavsiye olarak duyururken, buna rağmen bazı işletmelerin kapatma kararı aldığı görüldü.

Apple firması, Kovid-19 vakalarındaki artış gerekçesiyle Madrid'deki 4 satış mağazasını bugünden itibaren geçici olarak kapattı.

AA

Etiketler: İspanya, salgın, önlem
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