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9 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İspanya'da vaka sayısındaki artışın düşmesi bekleniyor

09 Nisan 2020, Perşembe 14:07
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkedeki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarının pik noktasına ulaştığını açıkladı. Sanchez, parlamentoya olağanüstü hâlin 26 Nisan'a kadar uzatılması talebini kabul etme çağrısı yaparken salgının artışında bundan sonra düşüş beklediklerini söyledi.

İspanya Parlamentosu'nda konuşan Sanchez, "Ülkedeki vakaların tepe noktasına ulaştık bundan sonra düşüş başlayacak. Tırmanış zor oldu, iniş de öyle olacak" dedi. Sanchez, 1918'de yaşanan İspanyol gribi salgınından bu yana dünyanın en büyük sağlık krizinin yaşandığını söyleyerek normal hayata dönüşün aşamalar içinde gerçekleşeceğini söyledi. Sanchez, "Bir anda geri adım atarsak her şey başa sarar" dedi. 

Başbakan Sanchez, milletvekillerine hükûmetin karantina kısıtlamalarından 'aşamalı çıkış' için bir plan üzerinde çalıştığını söyledi ancak "Ne tür bir normalliğe döneceğimiz belli değil" dedi. 

Sanchez, Koronavirüs salgınında son duruma ilişkin açıklama yaparken Avrupa Birliği'nin krize ortak bir yanıt vermesi gerektiğini hatırlatarak "Virüse karşı birlik olunmazsa Avrupa Birliği tehlikeye girer" dedi.

Etiketler: İspanya, vaka sayısı, artış, düşüş
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