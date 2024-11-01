İspanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 205'e çıktı

İspanya'nın doğu ve güney bölgelerinde 29 Ekim'de yaşanan sel felaketinin ardından ölü sayısının 205'e çıktığı bildirildi.

Selden en çok etkilenen ülkenin doğusundaki Valensiya bölgesinin özerk yönetim hükümetine bağlı olarak çalışan Operasyonel Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar Valensiya'da 202 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Valensiya'nın ardından en çok etkilenen bölge olan Kastilya-La Mancha'da da 3 kişi öldü ve İspanya genelinde sel felaketinde ölenlerin sayısı 205'e çıkmış oldu.

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü tarafından "İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti" ve "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlanan sel felaketinde halen çok sayıda kayıp insan için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bölgede, itfaiye, polis, jandarma, sivil yardım ekipleri dışında 1500'den fazla asker de görev yapıyor.

Ayrıca Valensiya halkı selden etkilenen yerleşim yerleri ile dayanışma gösterirken, binlerce genç gönüllü temizlik çalışmalarına katılıp, öncelikli ihtiyaçlardan olan gıda ve su tedariklerinin sağlanmasına yardımcı oluyor.

Bölgeden gelen haberlerde, birçok ilçede halen sürdürülebilir istikrara geçişin sağlanmadığı, her yerin çamur ile kaplı olmasından, elektrik kesintilerinin devam etmesinden, yol ve köprülerin çökmüş olmasından, yolların üst üste binmiş araçlarla kaplı olmasından yardım ulaştırmakta çok ciddi zorluklar yaşandığı ifade edildi.

Sel felaketinde en büyük zararı ise şu ana kadar 72 öldüğü, 25 bin nüfuslu Paiporta ilçesi aldı.

Bölgede su ve gıda sorunundan dolayı vatandaşların ellerinde bidonlarla yollarda uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Başbakan Sanchez'den temkini elden bırakmayın ve yetkililerin uyarılarına uyun çağrısı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin farklı yerlerinde halen olumsuz hava şartlarının devam etmesinden dolayı "kırmızı ve turuncu alarm olan yerlerde halktan temkinli davranmalarını ve yetkililerin uyarılarına uymalarını" istedi.

Sanchez, önceliğin kayıp vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları olduğunu vurguladı.

Savunma Bakanı Margarita Robles de 1500 kadar asker, 400 araç ve 15 helikopter ile felaket bölgesinde olan İspanyol ordusunun gerekirse tüm personel ve ekipmanıyla sahada olacağını söyledi.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, tren seferlerinin durdurulduğu Madrid-Valensiya hattında bir tünelde çökme ve raylarda açılma olduğunu belirterek, hattın en fazla 15 gün içinde tekrar çalışır duruma geleceğini duyurdu.

Puente, sel felaketinin kara ve demir yollarındaki zararının karşılanması için hemen 25 milyon avroluk bir bütçe aktarılması kararı alındığını belirtti.

İspanya hükümeti felaket bölgesi ilan ettiği Valensiya'da hayatın normale dönmesi için Avrupa Birliği'nden (AB) de kaynak yardımı alacak.

Felaket bölgesine hafta sonunda Kral 6. Felipe'nin de gideceği bildirildi.

Diğer yandan Valensiya'daki yağmalama vakalarından dolayı 50 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 4'ünün cezaevine gönderildiği açıklandı.