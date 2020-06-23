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23 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

İspanya'dan ve Portekiz'den normalleşmede geri adım

23 Haziran 2020, Salı 13:21
Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesi, İspanya ve Portekiz'deki "yeni normallik" süresince geri adımların atılmasına neden oldu.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa, başkent Lizbon'da görülen yeni Kovid-19 vakalarının önüne geçmek için tedbirlerin ve kontrollerin artırılacağını bildirdi.

Costa, bugünden itibaren akşam yemeği veren restoranlar dışında kalan tüm kafeterya ve barların, alışveriş merkezlerinin saat 20.00'de kapatılacağını duyurdu.

Ülke genelinde 20 olan aile ve arkadaş gruplarının en fazla bir araya gelme sayısının Lizbon'da 10'a indirildiği, kurallara uymayanlara para cezası kesileceği kaydedildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12-23 Ağustos'ta organize edilecek 8'li finale ev sahipliği yapacak Lizbon, Portekiz'de son haftalarda çıkan yeni Kovid-19 vakaların 3'te 2'sinin görüldüğü yer olarak dikkati çekiyor.

Bu zamana kadar Kovid-19 kaynaklı 1534 ölümün olduğu Portekiz'de, toplam 39 bin 400 vaka tespit edildi.

İspanya'da ilk kez, üç küçük yerleşim yerinde tedbirlerde eskiye dönüş kararı alındı

Kovid-19'un en fazla vurduğu ülkelerden biri olan ve toplamda 28 bin 324 kişinin salgından öldüğü İspanya'da da "ikinci dalga" endişe yaratıyor.

Sağlık Bakanı Salvador İlla, şimdiye kadar 36 yerde Kovid-19'da ikinci dalganın görüldüğünü ve bunları kontrol altına aldıklarını açıkladı.

İlla, buna rağmen ülkenin doğusundaki Aragon özerk bölgesinin Huesca kentindeki üç küçük yerleşim yerindeki durumun önem arz ettiğini vurguladı.

Söz konusu üç yerleşim yerinde, kademeli normalleşme sürecindeki tedbirlerde eskiye dönüş yapılırken, bu Kovid-19'la mücadelede İspanya'da bir ilk oldu.

Buralarda restoranların yüzde 50 (yeni normallikte yüzde 75), havuzların 3'te 1 (yeni normallikte yarı yarıya) kapasiteye geri döndüğü, serbest dolaşımın mecbur olmadıkça yapılmamasının tavsiye edildiği bildirildi.

İkinci dalganın görüldüğü diğer bir yer güneydoğudaki Murcia bölgesi olurken, Bolivya'dan gelen 3 kişide çıkan Kovid-19'un şimdiye kadar 16 kişiye bulaştığının tespit edildiği, 60 kadar kişinin de tedbir için karantinaya alındığı açıklandı.

Plajlarına kalabalıkları tespit eden sensörler yerleştiren Barselona Belediyesi de pazar günü sosyal mesafeye ve en fazla yüzde 60 olan doluluk oranına uyulmayan 6 plajı geçici olarak kapatmıştı.

Katalonya'nın diğer bir kenti Lleida'da bir yaşlı bakımevinde 18 kişide bugün yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması da "yeni bir ikinci dalga alarmı" verilmesine neden oldu.

Hükümet yetkilileri, gerek olması halinde serbest dolaşıma yeniden kısıtlama getirilmesi için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.

AA

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