İspanya, koronaviürs aşısı olanlara sınırlarını açıyor

İspanya'da hükümet, 7 Haziran'dan itibaren Kovid-19 aşısı olan herkese sınırlarının açık olacağını duyurdu. Başbakan Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere menşe ülkelerine bakılmaksızın aşılanmış tüm yolcuların ülkeye giriş yapabileceğini söyledi.

İspanya, yaz dönemi ile Kovid-19'dan dolayı turizmde yaşanan kayıpları telafi etmeyi hedefliyor. Hükümet bu amaçla ilk olarak 24 Mayıs'tan itibaren İngiltere, Japonya, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, İsrail, Tayland, Ruanda, Güney Kore, 7 Haziran'dan sonra da tüm ülkelerde Covid-19 aşılarını tamamlayan turistlerin İspanya'ya giriş yapabilecekleri belirtildi. Açıklama, Avrupa Birliği'nin (AB) dijital aşı sertifikaları için uzun zamandır beklenen anlaşmaya varmasından bir gün sonra geldi. 6 yaş üstü çocuk ve gençlere ise negatif sonuçlu PCR testi Sanchez ayrıca, turist ailelerde aşılarını yapmamış olan 6 yaş üstü çocuk ve gençlerin ise negatif sonuçlu PCR testleriyle giriş yapabileceklerini dile getirdi. Ülke, 2019'da 83 milyon olan ve 2020'de 19 milyona düşen turist sayısının bu yıl 50 milyona ulaşmasını bekliyor. İspanya, salgında getirilen kısıtlamalardan dolayı turizmde son 1 yılda 100 milyar eurodan fazla kayıp yaşamıştı. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 217

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.