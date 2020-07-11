İspanya turist çekmek için 40 bin polis görevlendirdi

Dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden İspanya, Covid-19 nedeniyle yarı yarıya boş kalan tatil yerlerini doldurmak için harekete geçti.

Salgın nedeniyle bu yıl ekonomisinin yüzde 11 daralması beklenen ülke, en önemli gelir kaynaklarından turizm sektörünü canlandırmak için tatil bölgelerine ek 40 bin polis ve sahil güvenlik görevlisi tayin etti.

Buna paralel olarak başlatılan Yaz Operasyonu (Operacion Verano) ve Güvenli Turizm Planı (Plan Turismo Seguro) adlı kampanyalarla Madrid yönetimi Covid-19'a karşı İspanya'nın "dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu" kanıtlamaya çalışacak.

Turistlere 20 farklı turizm rehberi de dağıtacak olan hükümet, Endülüs, Asturias, Balear Adaları, Kanarya Adaları, Cantabria, Valencia bölgesi, Galiçya, Madrid ve Murcia'da görev alacak güvenlik görevlileri sayesinde Covid-19 tedbirlerine kati şekilde uyulmasını sağlayarak turistlerin yeniden güvenle ülkeyi ziyaret etmesine ön ayak olacak.

Güvenlik yetkilileri yollarda, garlarda, limanlarda, havaalanlarında, otellerde, plajlarda ve kamp alanlarında kontrollerde bulunacak.