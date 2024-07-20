İspanya’ya giden mültecilerin sayısı arttı

Ocak-Temmuz döneminde yasa dışı yollarla İspanya’ya giden mültecilerin sayısı 25.300 olarak ölçüldü. 300’den fazla mülteciyi taşıyan dört tekne, Cuma günü, tehlikeli bir yolculuktan sonra İspanya’nın turistik Kanarya Adaları’ndan Büyük Kanarya adasına ulaştı.

Adaya varan teknelerden birinin ahşap yapıda olduğu, teknede seyahat eden 64 kişiden 11’inin hastanelere nakledildiği, dördünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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