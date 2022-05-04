İsrail Aksa’da ezanı da engelledi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un, İsrail’in askerlerini anma günü dolayısıyla işgal altındaki Doğu Kudüs’te Mescid-i Aksa’nın yanında bulunan Burak (Ağlama) Duvarı’nda yapacağı konuşma öncesinde, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın ses sisteminin kablolarını kestiği ve yatsı ezanının hoparlörden okunmasını engellediği bildirildi.

Filistin'den BM'ye bir çağrı daha: Gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı uygulayın Mescid-i Aksa’nın idaresinden sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail polisinin, Herzog’un konuşma öncesinde Aksa’nın ses sistemi kablolarını kestiğini ve yatsı ezanının hoparlörden okunamadığını belirtti. İsrail polisinden konuya ilişkin açıklama yapılmadı. AA

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