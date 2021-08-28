İsrail askerleri, 12 yaşındaki Filistinli şehit etti

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde protestolara katıldığı sırada İsrail askerlerinin kurşunlarına hedef olan Filistinli çocuk Hasan Ebu en-Nil vefat etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 21 Ağustos'ta Gazze sınırına yakın bir yerde barışçıl gösterilere katılan ve İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralanan 12 yaşındaki Hasan Ebu en-Nil vefat etti. İsrail askerleri, geçen hafta Gazze Şeridi'nin doğu sınırında Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 52'nci yılı nedeniyle İsrail'i protesto eden Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etmişti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, müdahale sırasında 21'i çocuk 40 Filistinlinin yaralandığını, ağır yaralanan iki kişiden birinin de daha sonra vefat ettiğini belirtilmişti. Açıklamada, ağır yaralılardan birinin başından yaralanan 12 yaşındaki Hasan Ebu en-Nil olduğu ifade edilmişti.

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