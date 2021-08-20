İsrail askerleri 14 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 1’i gerçek 13’ü plastik mermiyle olmak üzere 14 kişi yaralandı.

İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinliler, Nablus'a bağlı Beyta beldesinde gösteri düzenledi. İsrail güçleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı. Filistinliler ise askerlere taşla karşılık verdi. Filistin Kızılayı İlk Yardım ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril, İsrail askerlerinin Beyta beldesindeki gösteri sırasında 1’i gerçek mermiyle 13’ü de plastik mermiyle olmak üzere 14 Filistinliyi vurarak yaraladığını söyledi. Cibril, onlarca Filistinlinin de İsrail askerlerince kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirtti.

Okunma Sayısı: 266

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.