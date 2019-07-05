İsrail askerleri 30 Filistinliyi yaraladı

Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahale eden İsrail askerleri, 16'sı gerçek mermiyle olmak üzere 30 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde 30 Filistinli yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerine müdahalesinde 16'sı gerçek mermiyle olmak üzere 30 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. AA

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