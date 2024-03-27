İsrail: Ateşi kesmeyeceğiz

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) ramazan ayı boyunca Gazze’de ateşkes kararı almasını değerlendirdi.

Karar derhal uygulansın Bakan Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD’nin veto etmediği BMGK’nın Gazze’de ateşkes kararına ilişkin “İsrail ateşi kesmeyecek. Hamas’ı yok edeceğiz ve son (İsrailli) esir dönene kadar savaşacağız” ifadesine yer verdi. AA

Okunma Sayısı: 210

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.