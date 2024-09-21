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21 EYLÜL 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi:31 ölü

21 Eylül 2024, Cumartesi 14:21
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31’e yükseldiğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, konuya ilişkin Beyrut'ta basın toplantısı düzenledi.

Ebyad, İsrail'in başkent Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31’e yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını söyledi.

Sağlık Bakanı Ebyad, halen kimliği belirlenemeyen ölülerin olduğunu ve İsrail'in son saldırılarında yaralananlara 2 binden fazla cerrahi operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Ebyad, "İsrail'in güney banliyölerine dün düzenlediği saldırı tanımlanmış bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 70'e yükseldiğini ifade etti.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Vadi Hamul'a düzenlediği saldırıda bir Suriyeli öldü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınıra yakın Vadi Hamul bölgesine düzenlediği hava saldırısında bir Suriye vatandaşının öldüğü belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Vadi Hamul bölgesine hava saldırısı düzenlediği duyuruldu.

Saldırıda bir Suriye vatandaşının öldüğü aktarılan açıklamada, başka ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail ordusunun, Lübnan'a yönelik saldırıları son günlerde arttı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dün başkent Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31’e yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 70'e yükseldiğini aktarmıştı.

 

 

AA

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