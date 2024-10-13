İsrail, Beyrut’u da ABD bombalarıyla vurdu

İsrail ordusunun, perşembe günü Beyrut’un merkezine düzenlediği saldırıda Amerikan yapımı mühimmat kullandığı tespit edildi.

İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un merkezindeki iki mahalleyi hedef almıştı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, saldırılarda toplamda 22 kişinin öldüğünü, 139 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Reuters’ta yer alan haberde, bölgedeki Guardian muhabirinin bulduğu parçanın New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ve emekli bir Amerikan bomba uzmanı tarafından incelendiği aktarılıyor. HRW’den Richard Weir, bunun Amerikan üretimi JDAM parçası olduğunu doğruladıklarını belirterek, söz konusu ekipmanın MK80 serisi bombalarda kullanıldığını söylüyor. Bu seride en hafifi yaklaşık 227 kilogramlık, en ağırıysa 900 kilogramlık üç çeşit bomba yer alıyor. Haber Merkezi Haber Merkezi

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