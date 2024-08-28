İsrail bir günde 5’i çocuk 40 Filistinliyi katletti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin fark bölgelerine yönelik gün boyunca sürdürdüğü saldırılar sonucu 5’i çocuk 40 sivilin öldüğü bildirildi.

Gazze’deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze’ye düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verildi. Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı’nda bir grup vatandaşı hedef alan hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, kuzeydeki el-Amudi bölgesinde düzenlenen saldırıda da en az 2 vatandaşın öldüğü bildirildi. İsrail’in Gazze vilayetini de 5 hava saldırısıyla hedef aldığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılar sonucu 23 Filistinlinin öldüğü belirtildi. Açıklamada, İsrail’in gün boyunca Gazze’nin farklı bölgelerine yönelik saldırılarda ölenler arasında 5 çocuğun olduğu ifade edildi. Haber Merkezi

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