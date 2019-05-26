İsrail'de erken seçim gündemde

İsrail Başbakanı Netanyahu ve partisi Likud, koalisyon hükümetine katılmayı reddeden Liberman üzerindeki baskıyı artırmak için erken seçim kartını çekti.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'ya koalisyon hükümetini kurması için tanınan sürede sona yaklaşılırken, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın Netanyahu liderliğindeki koalisyona katılmak için şart koştuğu askerlik yasası nedeniyle hükümetin kurulması zora girdi ve ülkede yeniden erken seçim gündeme geldi. Haftalık olağan kabine toplantısında yaptığı açıklamada Netanyahu, ülkede yeniden bir erken seçime gerek olmadığını düşündüğünü belirtirken, Liberman'ı işaret ederek, "Öyle görünüyor ki birisi yeniden erken seçim istiyor." ifadesini kullandı. İsrail basını Netanyahu'nun bu açıklamayla Ultra-Ortodoskların da (Haredi) askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısının Meclisten geçmemesi halinde koalisyon hükümetine katılmayacağını, kurulacak azınlık hükümetine de dışardan destek vermeyeceğini duyuran Liberman üzerinde baskı kurmaya çalıştığı yorumunda bulundu. Netanyahu'nun partisi Likud'dan yapılan yazılı açıklamada, Liberman'ın koalisyon hükümetine katılmayı kabul etmemesi halinde parti olarak yeniden erken seçime gidilmesini destekleyecekleri ifade edildi. AA

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