İsrail'de günlük koronavirüs vaka sayısı 1000'i aştı

İsrail'de günlük vaka sayısı ilk kez 1000'i aşarken, Tel Aviv yönetimi, virüsle mücadele kapsamında bazı kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 1 hastanın daha ölmesiyle toplam can kaybının 325'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte bin 107 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 27 bin 542'ye çıktığı ifade edildi. Bu, virüsün ülkede ilk tespit edildiği 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Açıklamada ayrıca hastalardan 70'inin durumunun ağır olduğu, iyileşen kişilerin sayısının ise 17 bin 599'a ulaştığı aktarıldı. AA

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