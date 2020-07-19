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20 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İsrail'de ölü sayısı 400'e yükseldi

19 Temmuz 2020, Pazar 12:00
İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 400'e yükselirken, vaka sayısı 49 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 8 hastanın daha öldüğü belirtildi.

Ülkede böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 400'e ulaştığı, 1745 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 49 bin 204'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada hastalardan 217'sinin durumunun ağır olduğu, 21 bin 302 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Aktif vaka sayısı 27 bini geçti

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 27 bin 502'ye ulaştı.

Tel Aviv yönetimi, mayıs ayında günlük vaka sayısının 20'nin altına düşmesi üzerine ülkedeki Kovid-19 tedbirlerinin çoğunu kaldırmıştı.

Salgın nedeniyle kapatılan okullarda yeniden eğitime başlanmış, alışveriş merkezleri, pazarlar ve lokantaların da içinde yer aldığı işletmeler tekrar açılmıştı.

Vaka sayılarındaki sert yükseliş nedeniyle İsrail yönetimi, 6 Temmuz'da aralarında spor salonları ve gece kulüplerinin de yer aldığı mekanların yeniden kapatılması kararı almıştı. Sinagog ve lokantalara da 20 kişi sınırlaması getirilmişti.

AA

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