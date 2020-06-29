"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İsrail'de salgının ikinci dalgası başladı

29 Haziran 2020, Pazartesi 11:40
İsrail Sağlık Bakanı Edelstein, ülkesinin Kovid-19'a ikinci dalgaya girdiğini açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, Twitter'daki hesabı üzerinden düzenlediği basın toplantısında, "Koronavirüsün ikinci dalgasının başlangıcındayız; bundan dolayı yeni kısıtlamalara gitmek zorundayız." dedi. 

Bakan Edelstein, alınacak önlemlere ilişkin, "Kısıtlamalar, toplantıları ve düğün salonları ile Yahudi ibadethanelerini kapsayacak." ifadesini kullandı.

"Talimatlara uyulmadığı takdirde açık yerler kapatılmak zorunda kalacak" 

Kararların, ekonomi ve sağlık alanındaki ihtiyaçlar göz önünde tutularak alındığını vurgulayan Edelstein, talimatlara uyulmadığı takdirde, açık yerlerin kapatılmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldü, 218 yeni vaka tespit edildi.

Perşembe günkü 668 yeni vaka sayısı, ülkede "24 saatte tespit edilen en fazla Kovid-19 vakası" olarak kayda geçmişti.

AA

Okunma Sayısı: 318
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’in 'ilhak' planına dikkat!

    Avustralya’da vakalar yeniden yükselişe geçti

    Dünya genelinde salgına ilişkin son durum?

    Güvenli yüzme rehberi hazırlandı

    Terhune'deki toplu mezarda 9 cesede daha ulaşıldı

    İsrail'de salgının ikinci dalgası başladı

    Irkçı sloganın yer aldığı video paylaştı, tepkiler üzerine sildi

    Yolda bulunan sınav kağıtlarıyla ilgili Malatya Emniyeti'nden açıklama

    ''PKK propagandasına müsaade edilmesi asla kabul edilemez"

    Sığınmacıları taşıyan bot Ayvalık açıklarında battı

    Macron'a yerel seçim şoku

    Üniversiteler nereye?

    Avrupalı ihaka karşı yürüyor

    Okullarda ‘maske, mesafe, hijyen’ dönemi

    Partiler Z kuşağına ulaşabiliyor mu?

    AKP’de güvenlik soruşturması sancısı

    Bediüzzaman ömrünü iman dâvâsına vakfetti

    Filistinli gruplardan 'ilhak'a karşı ortak plan

    Libya: Uluslararası güçlerin desteklediği paralı askerlerle savaşıyoruz

    En Çok Okunanlar

    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’ın ezberine aldığı doksan kitap
    Mehmet KARA

    Neden “7 Temmuz’a dikkat!”
    Genel

    AKP’de güvenlik soruşturması sancısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Günümüz niçin huzursuz geçiyor?
    Genel

    Bediüzzaman ömrünü iman dâvâsına vakfetti
    Süleyman KÖSMENE

    Mesleğe sadâkati bozan davranışlar
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya’nın ikazları dinlenseydi
    Genel

    Üniversiteler nereye?
    Genel

    Okullarda ‘maske, mesafe, hijyen’ dönemi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.