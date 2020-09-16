İsrail'den Gazze'de hava saldırısı

İsrail Ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 10 noktanın vurulduğunu duyurdu.

Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, aralarında patlayıcı ve savaş malzemeleri üretilen bir imalathane ve füze denemelerinin yapıldığı bir karargahın da bulunduğu Hamas'a ait 10 noktanın savaş uçaklarıyla vurulduğu belirtildi. Saldırının, dün Gazze'den İsrail'e atılan roket nedeniyle gerçekleştirildiği kaydedildi. İsrail ordusu, sabaha karşı Hamas'a ait noktaların vurulduğu sırada Gazze'den İsrail'e 13 roket atıldığını, bunlardan 8'inin etkisiz hale getirildiğini aktardı. Görgü tanıkları ise İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzey ve güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'na ait noktaları vurduğunu dile getirdi. Saldırılarda can kaybı yaşanmadı. Euronews Türkçe

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