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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

26 Aralık 2020, Cumartesi 09:46
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Gazze'deki kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail hava kuvvetleri, kentteki bir bölgeye Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı ve Deyr Belah bölgesine saldırılar düzenledi. 

Bölgedeki tanıkların verdiği bilgiye göre, kentin doğu kesimindeki Tuffah semtine düzenlenen saldırıda sivillere ait yerleşim yerleri, Muhammed Durra Çocuk Hastanesi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nde hasar oluştu. 

İsrail ordusu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Hamas Hareketi'ne ait roket üretimi yapılan bir yer, bir tünel ve askeri bir bölgenin vurulduğunu iddia etti.

Yine daha önce İsrail ordusunun açıklamasında, Gazze'den sınıra paralel bazı bölgelere fırlatılan iki roketin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü duyurulmuştu.

AA

Etiketler: İsrail, Gazze, hava saldırısı
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  • Hüseyin İlhan

    26.12.2020 12:40:30

    Gün geçmiyor ki katil,terörist devlet İsrail abluka altındaki yerleşim yerlerini,baskı altındaki yaşlı,bebe,hamile olmasına rağmensavunmasız insanlara zulüm,işkence etmesin.Arazilerindeki mahsullerini,yıllarcaürün aldıkları ayeti kerimede ismi rabbimizce zikredilen zeytin ağaçlarını yakmaları olurken müslüman ve islam ülkesi bu katil,terörist ve eşkiya ile nasıl normalleşir. Nromalleşmek için belli şartları yerine getirmesi istendide onumu yaptı hayır.Öyle ise hergün bizleri üzüntüye,masum dindaşlarımızın canına,malına kast edenlerle normalleşenler müslüman kardeşine ihanet etmiş,vicdanlarını satmış sefihlerdir.

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