İsrail’den sonra ABD ve İngiltere de Yemen’i vurdu

Yemen’deki Husiler, ülkenin Suudi Arabistan sınırındaki Hacce ile Kızıdeniz kıyısındaki Hudeyde şehirlerine ABD ile İngiltere uçaklarının saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Husilere ait Al-Masirah televizyonunun haberine göre, ABD-İngiltere savaş uçakları Hacce kentine bağlı Midi ilçesinin Bahis bölgesine 2 saldırı düzenledi. Haberde, ABD ve İngiltere’nin Kızıldeniz sahilindeki Hudeyde kentine bağlı es-Salif ilçesindeki Ras İsa bölgesine de 4 kez hava saldırısı düzenlediği belirtildi. ABD ile İngiltere’den söz konusu saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yemen’de İran destekli Husiler, cuma sabaha karşı İsrail’in başkenti Tel Aviv’i insansız hava aracıyla vurmuştu. Saldırıda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. İsrail, Cumartesi akşamı Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı’na hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda 6 kişi ölürken, onlarca kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Güvenlik Konseyi’ne protesto mektubu

Yemen’deki Husiler, İsrail’in Yemen’in batısındaki Hudeyde kentine düzenlediği saldırı nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne protesto mektubu gönderdi. SABA haber ajansına göre, Husilerin dışişleri bakanı Hişam Şeref, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) temmuz ayı başkanı olan Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia’ya bir mektup göndererek İsrail’in 20 Temmuz’da Yemen’deki Hudeyde limanına gerçekleştirdiği saldırıyı protesto etti. İsrail’in Yemen’e saldırısının “uluslararası hukukun, Birleşmiş Milletler Şartı’nın amaçlarının ve ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali” olarak değerlendirildiği mektupta, BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi’ne, “İsrail’in Yemen’e yönelik saldırganlığını kınama sorumluluğunu yerine getirme” çağrısı yapıldı.