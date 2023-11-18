İsrail dezenformasyonda daha da vahşileşti

Dezenformasyon Uzmanı Doç. Dr. Marc Owen Jones, “İsrail’in dezenformasyon çabalarının, Gazze’deki faaliyetlerinin anlatımında kontrolü kaybettikçe daha da vahşileştiğini” belirtti.

Dijital Medya ve Dezenformasyon Uzmanı Doç. Dr. Marc Owen Jones, “İsrail’in dezenformasyon çabalarının, Gazze’deki faaliyetlerinin anlatımında kontrolü kaybettikçe daha da vahşileştiğini” belirtti. Jones, İsrail’in dezenformasyon adımlarını, “Gazze’de öldürülen sivillerin sayısının artmasını haklı göstermeye çalışan ve giderek daha da çaresizleşen bir dizi girişim” olarak nitelendirdi. Jones, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda 4 bin 500’den fazlası çocuk olmak üzere 11 binin üzerinde Filistinlinin öldüğünü hatırlatarak, “İsrail’in giderek çaresizleşen dezenformasyonunda, haklı çıkarılması imkansız bir istatistiği meşrulaştırmaya çalışan rahatsız edici bir kampanyanın temellerini görebiliriz.” ifadesini kullandı. İsrail Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından 11 Kasım’da paylaşılan, üzerinde hemşire elbiseleriyle Gazze’deki Şifa Hastanesinde çalıştığını ve Hamas’ın tıbbi malzeme çaldığını iddia eden bir kadının videosundaki çelişkilere de dikkati çeken Jones, kadının “berbat” bir aksanla konuştuğunu ve videonun “lise tiyatrosu”nu andırdığını belirtti.