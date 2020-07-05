İsrail Dışişleri Bakanı: İlhak gerçekleşirse gerilim tırmanabilir

İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'nin ilhak edilmesi planının uygulanmasından önce siyasi, hukuki ve güvenlikle ilgili değerlendirme yapılması gerektiğini bildirdi.

Maariv gazetesinin düzenlediği toplantıda konuşan İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, , ilhakın gerçekleşmesi durumunda gerilimin tırmanabileceği, Ürdün ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerin zedelenebileceği uyarısında bulundu.

"Herhangi bir karar almadan önce siyasi, hukuki ve güvenlikle ilgili durum değerlendirmelerinin göz önüne alınmasını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullanan Ashkenazi, kararın ancak bunun ardından alınabileceğini söyledi.

Söz konusu planın, uygulanması durumunda İsrail'in Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüyle (OECD) ilişkilerine yapacağı etkiyi de değerlendiren Ashkenazi, "Bu, siyasi bir örgüt olmadığı gibi, Avrupa Konseyi de değil. Bu, sadece ülkeler arasında ekonomik iş birliği sağlayan bir örgüt ve buna üyeliğimizin ilhak nedeniyle riske gireceğini düşünmüyorum." diye konuştu.

Savunma Bakanı Gantz'dan istişare çağrısı

İsrail Savunma Bakanı ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ise İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) verdiği demeçte, ilhak planıyla ilgili "kutsal" bir tarih söz konusu olmadığını yineledi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ilhak için belirlediği 1 Temmuz'un geride kaldığını hatırlattı.

Gantz, İsrail'in güvenliğinin sağlanması için ilhak planı hayata geçirilmeden önce Filistinliler ve komşu ülkelerle istişare etmek gerektiğini vurguladı.