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1 TEMMUZ 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

İsrail’e 10 binden fazla 1 tonluk bomba

01 Temmuz 2024, Pazartesi 00:43
ABD’nin yaklaşık 900 kiloluk MK-84 bombalarından en az 14 bin tanesini Gazze savaşının başlamasından sonra İsrail’e gönderdiği bildirildi.

Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililer, Hamas’ın 7 Ekim’deki Aksa Tufanı saldırısıyla başlayan savaşta ABD’nin İsrail’e binlerce bomba ve mühimmat gönderdiğini söyledi.

Kaynakların, Birleşik Krallık merkezli haber ajansı Reuters’la paylaştığı bilgilere göre, 14 bin MK-84’e ek olarak 6 bin 500 adet 220 kiloluk bomba ve 3 bin adet Hellfire hassas güdümlü havadan karaya füze gönderildi. Ayrıca bin adet sığınak delici bomba ve 2 bin 600 adet havadan atılan küçük çaplı bomba tedarik edildiği aktarıldı. Yetkililer, tedarik zamanına dair bilgi paylaşmazken Reuters, toplam mühimmat ve bomba sayısı göz önüne alındığında ABD’nin İsrail’e silah sevkiyatını azaltmadığına dikkat çekti. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günkü açıklamasında ABD’den silah sevkiyatının 4 aydır “ciddi seviyede azaldığını” ve belirli parçalar dışında silahların büyük kısmının ulaşmadığını öne sürmüştü. Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nden Tom Karako, söz konusu silah ve mühimmatların “ABD’nin İsrail’e verdiği önemli desteği ortaya koyduğunu” belirtti. Çarşamba günü yayımlanan haberde, yardımlardan yarısının sadece mayısta gönderildiği ifade edilmişti.

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