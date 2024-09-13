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13 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

İsrail, Filistin'in 2 milyar dolarlık vergi gelirlerini de gasp etti!

13 Eylül 2024, Cuma 11:26
İsrail'in el koyduğu Filistin yönetimine ait vergi gelirlerinin 7,26 milyar şekele (yaklaşık 2 milyar dolar) ulaştığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Maliye Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberde, Tel Aviv yönetiminin, Filistin adına toplanan vergileri alıkoymaya devam ettiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye tahsis edilen vergilerden 2,83 milyar şekeli (765 milyon dolar) alıkoyduğu vurgulanan haberde, "İsrail, Ürdün'le olan sınır kapısından geçen ürünlerden elde edilen vergileri yıllardan beri alıkoyuyor. İsrail'in yıllardır alıkoyduğu vergilerin toplamı 7,26 milyar şekele (yaklaşık 2 milyar dolar) ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Filistin'de 147 bin sivil ve askeri çalışan, hükümetin maaşların tamamını ödeyecek mali gelir sağlayamaması nedeniyle 2021 yılından bu yana eksik maaş alıyor.

İsrail gümrük vergilerini de alıkoyuyor

İşgal altındaki Filistin, dış ticaretinde İsrail'e bağımlı kalmaya devam ederken, Filistinlilerin ithalat ve ihracatının neredeyse tamamı İsrail'den ya da İsrail kontrolündeki noktalardan yapılıyor.

İsrail, Filistin hükümeti adına toplanan gümrük vergilerinden aylardır kesinti yapıyor.

İsrail yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü ile 1994'te imzaladığı Paris Ekonomi Protokolü gereğince, kontrolü altındaki sınır kapılarından Filistin yönetimi adına vergi topluyor ve topladığı aylık yaklaşık 190 milyon doları Filistin hazinesine aktarıyordu. İsrail yaklaşık 2 yıldır, Filistin yönetimi adına toplanan vergilerden kesinti yapıyordu.

İsrail Bakanlar Kurulu Kasım 2023'te, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar vermişti.

Filistin yönetimi, karar sonrasında vergi fonunu almayı reddederken, Filistin Maliye Bakanlığı, İsrail'in ekimden itibaren Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonunun çoğunu kestiğini, bu nedenle fonu almayı reddettiklerini açıklamıştı.

AA

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  • selma

    13.9.2024 12:08:34

    Şaşırtmadı !!! Çünkü , hırsızlığı , cinayeti hoş gören, hatta teşvik eden, başka milletlerdeki insanları insan saymayan, hayvan olarak gören , şeytanın tasarladığı uyduruk, korkunç bir dinleri var. Dünya bu korkunç düşüncelerin ne kadar farkında ? Bunu anlatmak elzem.

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