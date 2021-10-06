İsrail, Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla polis korumasında yıktı, 3 aileye de yıkım için "ihtar" gönderdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün güneyindeki Silvan Mahallesi'ne baskın düzenledi. Filistinli Muhammed Matar'ın evinin bulunduğu bölgeyi "güvenlik" kordonuna alan İsrail polisi evin çevresine kimseyi yaklaştırmazken, belediyeye bağlı ekipler söz konusu evi yıktı. İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin daha önce Matar'a "evinin yıkılacağına ilişkin ihtar" gönderdiği ve Matar'ın evinin bir kısmını kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldığı, geri kalan kısmının ise bugün belediye ekiplerince yıkıldığı kaydedildi. Kudüs Belediyesi aynı mahalledeki 3 Filistinli aileye daha aynı gerekçelerle evlerinin yıkılacağına dair ayrı ayrı ihtar gönderdi.

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