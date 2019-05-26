İsrail Gazze'de 9,5 milyon dolarlık hasara sebep oldu

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye mayıs ayının başlarında düzenlediği saldırı bölgede yaklaşık 9,5 milyon dolarlık hasara yol açtı.

Gazze'deki Bayındırlık ve İskan Bakanı Yardımcısı Naci Serhan, Enformasyon Bakanlığı yetkililerinin Gazze'de yaptığı programda, İsrail'in bölgeyi hedef aldığı son saldırı sonucu oluşan hasara ilişkin bilgi verdi. Serhan, "İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırısında tarım, ekonomi, sağlık, eğitim ve altyapı alanlarını kapsayan hasar yaklaşık 9,5 milyon dolar." dedi. Söz konusu saldırılarda Gazze'de yaklaşık 100 yapının tamamen, 700'ünün ise kısmi yıkıldığını kaydeden Serhan, İsrail'in bölgeye yönelik çeşitli saldırılarında Gazze'deki insani durumun daha da kötüleştiğini belirtti. Serhan, İsrail'in Kasım 2018, Mart 2019 ve Mayıs 2019'da abluka altındaki bölgeye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 2 bin 200 yerleşim yerinin zarar gördüğünü, bunlardan 207'sinin tamamen yıkıldığını aktardı. AA

Okunma Sayısı: 120

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.