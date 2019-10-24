İsrail, Gazze'de tarım arazilerine zarar veriyor

Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail'in yaklaşık beş yıldır, Gazze Şeridi'ndeki tarlalara kimyasal madde içerikli böcek ilaçları püskürterek, ürünlere, çevreye, insan ve hayvanların sağlığına zarar verdiğini açıkladı.

İsrail'in yaklaşık 5 yıldan bu yana tarım arazilerine sıktığı böcek ilaçlarının ürünlere ve insan sağlığına zarar vermeye devam ettiği belirtildi. Filistin'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, "İsrail'in sınırda yaptığı kimyasal madde içerikli ilaçlamaların bölgeye etkisi" başlıklı rapor yayımladı. Raporda, İsrail'in son 5 yılda kış ve yaz bitkilerini hedef alarak tarım arazilerine yaklaşık 30 kez kimyasal madde içerikli ilaçlar püskürttüğü belirtildi. İsrail uçaklarının sınırdan Gazze Şeridi'ndeki tarlalara sıktığı ilaçların, toprağın 700 ila bin 200 metre derinliğine etki ederek, yaklaşık 7 bin 268 dönümlük araziye zarar verdiği kaydedildi. AA

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