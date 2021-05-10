"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırdı

10 Mayıs 2021, Pazartesi 21:00
İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bölgelere hava saldırısı düzenledi.

İsrail gazetesi: İsrail kabinesi Gazze'ye yönelik geniş çaplı hava saldırısına onay verdi 

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesini kabul ettiği bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, bugün düzenlenen Güvenlik Kabinesi toplantısında Gazze'den atılan roketler nedeniyle bölgeye geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesinin kabul edildiği ancak kara operasyonuna onay verilmediği belirtildi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir İsrailli yetkilinin uzun süreli bir savaşı istemediklerini kaydederek, "Hamas'a ağır bir darbe indirilmeli ve herkes sınırlarımızı anlamalı." ifadesini kullandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, bölgede tansiyonun artması nedeniyle Gazze Şeridi çevresindeki birliklerine takviye yaptı.

Öte yandan Gazze sınırına yakın bölgelerde dışarı çıkmama uyarısında bulunuldu.

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Gazze'de gerçekleşen ve nedeni bilinmeyen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu da düzenlediği hava saldırısında "3 Hamas üyesinin" öldürüldüğünü kaydetmişti.

AA

Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya Filistin'e sahip çıkmalı

    Dünya genelinde salgının son 24 saati

    Turiste açık büfe, millete kaynamayan tencere

    İsrail yeniden saldırdı

    TBMM'den İsrail'e ortak kınama

    Futbol dünyasından Filistin'e destek

    Türkiye'de 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi

    Gazze Şeridi'ndeki patlamada 9 kişi şehit oldu

    Pakistan: İsrail'in saldırıları tüm insani normlara aykırı

    Dışişleri'nden İsrail'e tepki

    İngiltere Başbakanı'na 'seyahat' soruşturması

    AB'den Kudüs'teki olaylar hakkında 'endişeliyiz' mesajı

    Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldı

    Filistin direniş gruplarından İsrail'e 'Mescid-i Aksa'daki polisleri çekin' çağrısı

    Kanal İstanbul tarımı da yok edecek

    Bakan Çavuşoğlu Faslı mevkidaşı ile görüştü

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    'S-400 projesi boşa gitti'

    Aksa’nın çığlığı

    Süper Lig'de yarın şampiyonluk bilmecesi çözülebilir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yılmadan devam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Nasıl kınadık ama!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Seni yeneceğiz ey virüs” diyene bak!
    Cevher İLHAN

    İsrail zulmüne “kınama” klasiği
    Osman ZENGİN

    Hocalara yardım, hocalara yardım...
    Genel

    Dünya Filistin'e sahip çıkmalı
    Ahmet BATTAL

    Devletin kimliğiyle var olmak mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Bir mevsimin dönüş hazırlığı
    Genel

    Turiste açık büfe, millete kaynamayan tencere

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.