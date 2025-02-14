İsrail, Gazze’ye çadır girişini de engelliyor

İsrailli yetkililer, Tel aviv’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin acil ihtiyaç duyduğu çadırların bölgeye girişine izin vereceği yönündeki sözünü tutmadığını doğruladı.

İsrailli yetkililer, Tel Aviv yönetiminin ağır yıkım nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin acil ihtiyaç duyduğu çadırların bölgeye girişine izin vereceği yönündeki sözünü tutmadığını doğruladı. New York Times gazetesinde yer alan haberde, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasında İsrail’in Gazze’ye binlerce çadır girişine izin vermesi maddesinin de yer aldığı belirtildi. Ancak Hamas’ın açıklamalarına göre, İsrail’in Gazze’ye çadır girişine engel olduğu ifade edildi. Gazeteye konuşan adı açıklanmayan İsrailli 3 yetkili ve 2 arabulucu, Tel Aviv yönetiminin çadırların Gazze’ye ulaştırılması yönündeki şartı yerine getirmediğini doğruladı.

Netanyahu ateşkes müzakerelerini baltalıyor



Yetkililer, İsrail’in Gazze’ye daha fazla yardım girişine izin vermesi durumunda Tel Aviv ile Hamas arasındaki anlaşmazlığın nispeten “kolay bir şekilde çözülebileceğini” ancak Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ateşkesin uzatılması için yürütülen müzakereleri baltaladığını söyledi. Öte yandan gazeteye yazılı açıklama yapan İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), ateşkesin başlamasından bu yana Gazze’ye binlerce çadır girdiğini iddia etti. Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, İsrail’in Gazze’ye 60 bin konteyner ev ve 200 bin çadırın girişine izin vermesi öngörülüyordu.