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İsrail Gazze'ye saldırdı, Doğu Kudüs'te de 15 Filistinliyi yaraladı

17 Ağustos 2019, Cumartesi 11:07
İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısıyla Hamas'a ait 2 yeri vurduğunu açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, orduya ait savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyine ve orta kesimine düzenledikleri hava saldırısında Hamas'a ait 2 yeri vurduğunu belirtti.

Adraee, hava saldırısının, dün Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan rokete karşılık olarak düzenlendiğini ifade etti.

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah mahallesinde bir yeri ve Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Vadi es-Selka köyü yakınındaki boş bir araziyi hedef aldığı görüldü.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Hamas'tan henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

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İsrail askerleri Doğu Kudüs'te 15 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayı, İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 15 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

 

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan olaylarda 15 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim'de bir Filistinlinin İsrail askerlerince vurularak öldürülmesinin ardından Doğu Kudüs'teki Ebu Dis ve El-Ayzeriye beldelerinde düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 12 Filistinliyi kauçuk kaplı mermi ile yaraladığı belirtildi.

İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu Filistinli göstericilerden 3'ünde yanıklar oluştuğu, 18'inin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ettiğini, Filistinlilerin ise askerlere taş ve molotofkokteyli ile karşılık verdiğini anlattı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinlinin İsrail askerlerince vurularak öldürülmesi üzerine, Doğu Kudüs'ün Ebu Dis ve El-Ayzeriye beldelerinde gösteriler düzenlenmişti.

Daha önce yapılan açıklamada İsrail askerlerinin Ebu Dis beldesindeki gösteriler sırasında Filistinli bir ilk yardım görevlisini başından plastik mermiyle vurarak yaraladığı belirtilmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Savunma Bakanlığına bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT), Beytüllahim'in güneyindeki Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi yakınlarında İsrail askerlerince vurulan Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi." denilmişti.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında söz konusu Filistinliyle, bugün Yahudi yerleşimcilere yönelik "araçlı saldırı girişiminde" bulunduğu gerekçesiyle İsrail askerlerince vurulan Filistinlinin aynı kişi olup olmadığı ise belirtilmemişti.

AA

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