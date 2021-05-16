İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 Filistinli daha şehit oldu, en az 20 kişi yaralandı. 10 Mayıs tarihinde başlayan gerginlikte can kaybı 149'a ulaştı.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerine eş zamanlı olarak hava saldırıları gerçekleştirdi. Gazze'nin batısı, kuzeyi ve güneyinde şiddetli patlama sesleri duyuldu. Görgü tanıkları, saldırıların şiddetli olduğunu, evlerin ve caddelerin bombalandığını, bazı evlerde de şiddetli sarsıntı yaşadıklarını aktardı. Tanıklar ayrıca evlerin uyarı yapılmaksızın doğrudan hedef alındığını ve evlerin enkazı altında yaralıların bulunduğunu kaydetti. Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, yaptığı basın açıklamasında, saldırıda hayatını kaybeden 2 kişi ile durumu ağır olan 15 yaralının hastaneye getirildiğini söyledi. Ebu Silmiyye, yaralılardan 3'ünün kadın, 5'inin çocuk olduğu bilgisini paylaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı da açıklamasında İsrail'in yeniden sivilleri, kadınları ve çocukları hedef aldığını belirtti. Böylece 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında şehit olan Filistinli sayısı 149'a, yaralı sayısı 1115'e yükseldi. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı yüksek katlı binalar ve evleri bombalamasına karşılık Tel Aviv ve çevresine roket saldırıları gerçekleştirildiği belirtilmişti. NTV

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