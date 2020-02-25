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25 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 51

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor

25 Şubat 2020, Salı 00:07
İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerinde İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne ait mevzileri hedef aldı.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırılarıyla İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne (Seraya el-Kudüs) ait mevzileri hedef aldı.

Gazze semalarında çok sayıda savaş uçağı ve insansız hava aracı (İHA) görülüyor. Bölgeyi hedef alan bombardımanın ardından patlama sesleri yükseliyor.

Kudüs Seriyyeleri'nden "saldırıya karşılık verileceği" açıklaması

Öte yandan Kudüs Seriyyeleri, son saldırılara karşılık İsrail'e yeniden roket atışı başlattıklarını duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'in Gazze ve Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırılara karşılık vermeyi sonlandırdığımızı açıklamıştık. Ancak düşman, sözünde durmadı ve bize ait mevzileri bombaladı. Biz de saldırıya saldırı ile karşılık verdik."

Kudüs Seriyyeleri, daha önceki açıklamasında, İslami Cihad mensubu 3 kişinin hayatını kaybettiği İsrail hava saldırısına karşılık vermeyi durduklarını ifade etmişti.

Bölgede gerilim yüksek

İsrail ile Gazze arasındaki gerilim dün sabah bir Filistin İslami Cihad Hareketi üyesinin sınırda İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle yükselmişti.

Gazze’den İsrail tarafına 40’tan fazla roket atılmış, İsrail de Gazze ve Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında İslami Cihad’a ait olduğu dile getirilen hedeflere hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılarda Suriye’de 2 İslami Cihad üyesi hayatını kaybederken, Gazze’de de 4 kişi yaralanmıştı.

Bu arada İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da Gazze'den İsrail tarafına 50 roket fırlatıldığı, bunların yüzde 90'ının "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği aktarılmıştı.

AA

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